صحة الإسماعيلية: تدريب 333 من الكوادر الطبية وإدراج 8 برامج جديدة

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية والفنية والإدارية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأوضحت "مصطفى" أن العام التدريبي 2024/2025 شهد تنفيذ 15 دورة تدريبية استفاد منها 333 متدربًا من مختلف الإدارات التابعة للمديرية، شملت قطاعات: الرعاية الأولية، وتنمية الأسرة، والطب العلاجي، والطب الوقائي، والتمريض.

وأضافت أنه ولأول مرة تم تنظيم دورة تدريبية تخصصية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، استهدفت رفع كفاءة 45 موظفًا من العاملين بإدارات التعاقدات العامة، والمخازن، ورقابة المخزون السلعي، وتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رنا صفوت، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، إلى إدراج 8 دورات تدريبية جديدة خارج الخطة المعتمدة، بناءً على احتياجات واستبيانات العاملين. وشملت هذه البرامج موضوعات متعددة مثل: الحوكمة، الذكاء الاصطناعي، أساسيات إدارة الوحدات الصحية، مهارات القيادة والإدارة، الجوانب القانونية، الحقوق والواجبات الوظيفية، مهارات التواصل، وإدارة الوقت.

وأكدت “صفوت” أن إدارة التدريب تشرف أيضًا على البرامج الفنية لباقي الإدارات، لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة وتنمية القدرات البشرية داخل القطاع الصحي بالمحافظة.