تفاصيل صادمة.. زوجة وعشيقها يقتلان الزوج في أسيوط: "إتجوز عليّ"

أسيوط - محمود عجمي:

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقهما، بعد إدانتهما بقتل زوج الأولى خنقًا داخل منزله بمركز ديروط، انتقامًا منه عقب اكتشافها زواجه من أخرى، وحددت المحكمة جلسة الأول من أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة، و معاذ محمود حسن نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر بخيت شحاتة و طارق فارس.

وتعود أحداث القضية رقم 17971 لسنة 2024 جنايات ديروط، إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا من مستشفى ديروط المركزي بوصول جثة المواطن "علي. م. م"، 40 عامًا، مصابًا بكدمات شديدة في الرأس والصدر، وسحجات وجروح متفرقة، وسط وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحريات النقيب مصطفى أحمد عبد الحكيم، معاون مباحث ديروط، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه "عبير. ع. ع"، 32 عامًا، وسائق توك توك يُدعى "محمد. ص. م"، تربطهما علاقة غير شرعية.



وأوضحت التحريات أن المجني عليه كان يعمل بدولة الكويت، وخلال فترة غيابه نشأت علاقة بين زوجته والمتهم الثاني، تطورت عبر الهاتف والمراسلات، واتفقا على التخلص من الزوج للزواج لاحقًا. وقامت المتهمة بشراء عقار منوم ووضعته في عصير قدمته لزوجها، وبعد أن غطّ في النوم، استدعت عشيقها، حيث حاولا خنقه، لكنه قاومهما قبل أن يتمكنا من قتله.



و أمام عمرو محمود وكيل النائب العام اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة وقالت إنها تزوجت من المجني عليه منذ عام 2014 وكان يسافر للعمل بدولة الكويت وفوجئت انه متزوج من سيدة بدولة الكويت وأنجب منها طفلا وبدأت بينهما خلافات بسبب زواجه من الثانية وخلال تلك الفترة تعرفت على المتهم الثاني واتفقا على التخلص من زوجها " المجني عليه حتى يتمكنا من الزواج " ويوم الواقعة قامت بوضع المنوم في كوب عصير وبعد تأكدها من نوم زوجها اتصلت بالمتهم الثاني والذي حضر وقاما بخنق المجني عليه حتى أن فارق الحياة.