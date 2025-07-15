أسوان – إيهاب عمران:

أجرى الدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير معبدي أبوسمبل، يرافقه المهندس خالد حفظي، رئيس الإدارة الهندسية للآثار المصرية.

وأوضح فهمي محمود الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية بأسوان، أن الجولة شملت متابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير، حيث ناقش رئيس القطاع التحديات التي تواجه المشروع وطرح حلولًا لتجاوزها، بما يضمن الحفاظ على البنية التحتية للموقع الأثري، ورفع كفاءته استعدادًا لاستقبال الموسم السياحي الجديد.