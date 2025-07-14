طلق ناري مجهول يُسقط سيدة في الحجيرات بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيبت سيدة بطلق ناري في ظروف غامضة، اليوم الاثنين، بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وجرى نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث وُضعت تحت الملاحظة الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يُفيد بوصول سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا إلى المستشفى مصابة بطلق ناري، دون توضيح ملابسات الحادث حتى الآن. ويجري حاليًا استكمال الفحص والتحقيق لتحديد ظروف الواقعة.