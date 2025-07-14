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خلال حفل زفاف.. سرقة وتحطيم سيارات في الأقصر

04:42 ص الإثنين 14 يوليو 2025

سرقة سيارة -تعبيرية

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الأقصر - محمد محروس:

فوجئ عدد من المواطنين بمنطقة البياضية في الأقصر، بتحطيم وسرقة محتويات سياراتهم أثناء حضورهم حفل زفاف داخل قاعة خاصة.

تلقى قسم مباحث بندر الأقصر بلاغًا من عدد من المتضررين، أفادوا خلاله بتعرض سياراتهم لتحطيم متعمد وسرقة متعلقات شخصية وأغراض ثمينة كانت بداخلها، أثناء تواجدهم داخل القاعة لحضور مراسم الزفاف.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبدأت فرق البحث في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة وفحص المشتبه بهم لتحديد مرتكبي الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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