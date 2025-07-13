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اعتماد الحد الأدنى للقبول بتخصصات التعليم المزدوج بالوادي الجديد

10:46 م الأحد 13 يوليه 2025

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:
اعتمد اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الحد الأدنى للقبول بالتخصصات الجديدة ضمن منظومة التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2026/2025، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لاستكمال دراستهم الفنية في مسارات تطبيقية تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول في التخصصات الجديدة على النحو التالي:

تخصص فني إداري (فصل ملحق بمدرسة المروة التجارية بالخارجة): 190 درجة

تخصص فني إنتاج البساتين (فصل ملحق بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية): 180 درجة

تخصص فني إنتاج الدواجن (فصل ملحق بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية): 180 درجة

وأشار إلى إمكانية النزول بالمجموع في حال وجود أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المنظمة، وذلك لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني المزدوج.

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