كتب - مختار عاشور:

في واقعة أثارت الدهشة بمدينة شرم الشيخ، تحولت عدسة المصور السياحي من توثيق أعماق البحر إلى وسيلة لتمويه تجارة غير مشروعة فوق سطحه.

ونستعرض عبر موقع "مصراوي"، تفاصيل واقعة المصور الذي ثبت تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، خلال السطور التالية:

أسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء الستار على قصة مثيرة لمصور تحت الماء، ثبت تورطه في الاتجار بمخدر الحشيش وسط واحدة من أشهر الوجهات السياحية في مصر.

تفاصيل الواقعة تكشفت بعد تحريات أمنية دقيقة، قادت إلى ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة وأموال متعددة العملات، لتنتهي مغامرته بحكم قضائي بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة مالية ثقيلة.

- من توثيق الأعماق إلى تجارة الظلام

من خلف عدسة الكاميرا وتحت سطح البحر، كان يُعرف بين السائحين كمصور محترف يوثق لحظات الغوص والسحر الأزرق في شرم الشيخ، لكن خلف هذا الوجه الهادئ، كانت تُنسج خيوط قصة مختلفة تمامًا.

- سقوط مصور تحت الماء في شرم الشيخ

لم يكن "المصور السياحي" يكتفي بلقطات الأعماق، بل امتد نشاطه إلى تجارة الحشيش في شوارع المدينة السياحية، حتى أسقطته الأجهزة الأمنية متلبسًا بكميات كبيرة من المخدرات وأموال من جنسيات متعددة. هكذا بدأت فصول قضية أثارت الجدل، وانتهت بحكم مشدد بالسجن والغرامة.

- السجن المشدد 3 سنوات لـ "مصور شرم الشيخ"

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الأحد، في جلستها التي عقدت بمدينة الطور بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لمصور يتاجر في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

- الإبلاغ عن مصور الأعماق بتهمة الاتجار في المخدرات

وتعود أحداث الواقعة إلى مارس الماضي، بورود معلومات لرجال الأمن بمدينة شرم الشيخ، أن "س. م. ع" 41 عامًا ويعمل مصور تحت الماء، يقوم بالإتجار في المواد المخدرة بالشوارع العامة على نطاق واسع.

وأكدت التحريات احتفاظ المتهم بكمية من المواد المخدرة داخل مسكنه، وفي سيارته، وأنه على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بالقرب من سكنه بإحدى الفيلات بأرض المزاد بمنطقة الهضبة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات تم ضبط المتهم، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه من مسكنه، وبتفتيشه وجد بحوزته 13 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش داخل حقيبته، 1000 جنيه، و500 روبل روسي، و755 يورو، و3445 دولار، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 4 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر".

- اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المضبوطة من حصيلة البيع.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3113 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.

وقرر وكيل النائب العام لنيابات أول شرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة بجراح القسم وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة.

كما جرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 504 جنايات كلى جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.

وهكذا، طويت فصول حكاية المصور الذي هجر عدسته واستبدلها بتجارة الحشيش، لينتهي به المطاف من أعماق البحر إلى قفص الاتهام، بعد أن سقط في قبضة العدالة محاطًا بأدلة لا تحتمل الشك، وحكم قضائي وضع حدًا لنشاطه المشبوه في واحدة من أشهر المدن السياحية في مصر.