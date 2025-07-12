المنيا-جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن بدء التسجيل الكترونياً لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات قدرات مؤهلة، وذلك بكليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، والتربية الفنية، وعلوم الرياضة بجامعة المنيا، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار فرحات إلى انه في إطار منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة وما يشهده المجتمع من تحول رقمي، قامت وزارة التعليم العالي بتسجيل الرغبات إلكترونياً علي شبكة الانترنت علي الموقع : اضغط هنا، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12 / 7 / 2025 حتى يوم الخميس الموافق 24 / 7 / 2025.

ومن جانبه أوضح د. مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب يقوم ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به، ثم تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية، مؤكداً أن اختبارات القدرات تجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ويجوز للطالب تأجيل الاختبار من خلال الكلية المعنية لتعارض أكثر من امتحان وذلك خلال المواعيد المقررة والمحددة فقط.

وأضاف أنه يتعين على الطلاب عند أداء اختبارات القدرات، اصطحاب عدد من الأوراق المطلوبة، وهي: "رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وعدد 2 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، كما شدد على ضرورة متابعة الصفحات الرسمية للكليات المعنية، للاطلاع على أي تعليمات مستجدة تتعلق بأداء الاختبارات.

والجدير بالذكر أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وستقوم وزارة التعليم العالي الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام (5) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول.