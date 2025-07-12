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الأزهري يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالمنوفية - صور

02:10 م السبت 12 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأزهري يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    الأزهري يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    الأزهري يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    الأزهري يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالمنوفية
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المنوفية - أحمد الباهي:

استقبلت كلية أصول الدين بجامعة الأزهر في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ وذلك لمناقشة رسالة ماجستير بقسم الدعوة للباحث "أسامة عبد الرحيم بيومي".

وجاءت الرسالة بعنوان "فقه الدعوة من الأدعية النبوية" من خلال كتاب "موطأ للإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدرامي، وسبل الاستفادة منه في الواقع الدعوي المعاصر.

وشارك في لجنة الإشراف كل من: الأستاذ الدكتور نجاح عبد الله البياع، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المساعد المتفرغ بالكلية، والأستاذ الدكتور محمد سعد قاسم أستاذ الحديث وعلومه، المساعد المتفرغ بالكلية.

كما تكونت اللجنة من الأستاذ الدكتور علاء الصاوي عبد الغفار أبو يزيد، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية، المساعد ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، أستاذ الحديث وعلومه، المساعد بكلية أصول الدين بالزقازيق ووزير الأوقاف.

وشارك في الحضور لفيف من القيادات الدارسين والعاملين في حقل الدعوة.

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جامعة الأزهر شبين الكوم محافظة المنوفية أسامة الأزهري وزير الأوقاف
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