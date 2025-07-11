سوهاج- عمار عبدالواحد:

في استجابة فورية لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول اشتباك أحد أصحاب المحال التجارية بمدينة طهطا مع أفراد حملة إزالة الإشغالات، وجّه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد محافظ سوهاج على وجود تعليمات واضحة وصارمة موجهة إلى رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم، بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في جميع شوارع المحافظة.

كما شدد المحافظ على أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع الأجهزة التنفيذية، ودعم جهود الوحدات المحلية في أداء مهامها بما يخدم الصالح العام ويحافظ على النظام والمظهر الحضاري للشوارع. وأضاف أن ذلك يجب أن يتم "دون أي إساءة لأي مواطن أو تجاوز ضد العاملين بالوحدات المحلية أو المنوط بهم تنفيذ التكليفات والقرارات التي من شأنها التيسير على المواطنين".