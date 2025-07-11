إعلان

محافظ سوهاج يحيل واقعة التعدي على حملة إزالة إشغالات بطهطا للنيابة الإدارية

08:13 م الجمعة 11 يوليو 2025

حملة إزالة إشغالات بطهطا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في استجابة فورية لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول اشتباك أحد أصحاب المحال التجارية بمدينة طهطا مع أفراد حملة إزالة الإشغالات، وجّه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد محافظ سوهاج على وجود تعليمات واضحة وصارمة موجهة إلى رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم، بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في جميع شوارع المحافظة.

كما شدد المحافظ على أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع الأجهزة التنفيذية، ودعم جهود الوحدات المحلية في أداء مهامها بما يخدم الصالح العام ويحافظ على النظام والمظهر الحضاري للشوارع. وأضاف أن ذلك يجب أن يتم "دون أي إساءة لأي مواطن أو تجاوز ضد العاملين بالوحدات المحلية أو المنوط بهم تنفيذ التكليفات والقرارات التي من شأنها التيسير على المواطنين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واقعة التعدي على حملة إزالة حملة إزالة إشغالات بطهطا محافظ سوهاج أفراد حملة إزالة الإشغالات اللواء عبد الفتاح سراج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شبورة مائية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ