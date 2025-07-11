بالأسماء.. 14 مصابًا في حادث تصادم على الصحراوي ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 14 شخصًا بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، في المنطقة الواقعة بين نفقي أبو صالح وبياض العرب على الطريق الصحراوي الشرقي.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين إصابة كل من: أسماء أحمد عبد العال 22 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، و عبد الواحد محمد عبد الواحد 41 عامًا، كدمات بالصدر والضلوع، و صباح محمد سليمان 48 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أصيب جوسلين عصام عطية 10 أعوام، و كوثر أحمد منصور 50 عامًا، وإيمان صلاح عبد العال 34 عامًا، وشقيقتها "إسراء"، 32 عامًا، وسماح عبود محمد 38 عامًا، و أيتن أحمد رأفت 9 أعوام، وشقيقتها "مكة"، 5 أعوام، و سارة عبد الناصر علي 19 عامًا، وخالد محمد أحمد 30 عامًا، و دميانة عصام عطية 6 أعوام، وإسراء أحمد عثمان 18 عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحررت المحاضر اللازمة.