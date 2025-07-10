13 مرشحًا للشيوخ في الأقصر وإعلان القائمة النهائية 18 يوليو

الأقصر - محمد محروس:

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، باب الترشح على المقاعد الفردية، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.

واعتمدت اللجنة الكشوف الأولية للمرشحين بعد استلام الأوراق، على أن تُعلن القائمة النهائية عقب الانتهاء من فحص الملفات يوم 18 يوليو الجاري.

وضمت القائمة الأولية 13 مرشحًا، جاءت أسماؤهم وأرقامهم ورموزهم الانتخابية على النحو التالي:

محمد عبد العليم الضبعاوي – رمز القلم

ناصر الضوي – رمز الكتاب

محمد أبو الغيط – رمز التمساح

محمد عبد الرحمن صالح – رمز الأسد

محمود محمد إبراهيم الأزهري – رمز الصقر

منى عبد الستار – رمز السفينة

عادل كابو – رمز النخلة

ياسر الصحابي – رمز بندقية الصيد

ميخائيل أنور عزيز سلامة – رمز المدفع

محمد محمود يسين – رمز الهدهد

الطيري حسن عبده – رمز طائرة هليكوبتر

جبريل أحمد كامل – رمز الأتوبيس

عبد الحكيم أبو القاسم – رمز القطار