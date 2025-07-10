العثور على رأس رضيع مجهول جوار صندوق قمامة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي مدينة بني سويف، مساء الخميس، على رأس طفل رضيع مجهول الهوية ملقاة جوار صندوق قمامة في شارع البشري، أحد الشوارع الرئيسية بوسط المدينة.

تلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على الرأس البشرية، حيث جرى نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

باشرت الأجهزة الأمنية والمباحث جهودها لتحديد هوية الطفل وكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث.