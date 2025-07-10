بالفوم والورود.. احتفال طلاب الثانوية العامة في جنوب سيناء بنهاية الامتحانات

جنوب سيناء - رضا السيد:

احتفل طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء اليوم بانتهاء الامتحانات من امام لجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بإدارة طور سيناء، على أنغام الأغاني والزغاريد فى أجواء مليئة بالفرحة.

واستقبل أولياء الأمور أبنائهم بالورود والزغاريد، بينما قامت الطالبات والطلاب بالتعبير عن فرحتهم بالفوم والدف، كما قاموا برسم القلوب وكتابة العبارات التذكارية على التيشيرتات التي كانوا يرتدونها.

وأخذ الطلاب في الاحتفال بالشماريخ وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع من الطلاب وأولياء الأمور.

تواجد رجال الأمن لتأمين احتفالات الطلاب أمام مقر اللجنة.

وأكد الطلاب أن سعادتهم بانتهاء الامتحانات لا توصف، قائلين " مفيش مذاكرة ولا سهر، هنام ونخرج".

وادى طلاب الثانوية العامة في جميع الشعب اليوم الامتحانات في مواد " الرياضات التطبيقية، الأحياء، الإحصاء"، وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان.

وأكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات انتهت في هدوء، ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى، ولم يجري رصد أي تجاوزات داخل اللجان على مدار فترة الامتحانات.