السجن 3 سنوات لشاب كسر لمبة داخل قطار في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قضت المحكمة المختصة بالحبس 3 سنوات للشاب المتهم بخلع وكسر إحدى اللمبات بالقطار الروسي في أسوان، وبث ذلك عبر فيديو مسجل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 9 يونيو الماضي عندما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو مصور لشاب يخلع ويكسر إحدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وتم القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة اعتراضا على قيام كمسري القطار بإلزامه بدفع تذكرة وغرامة لركوبه القطار بدون حجز تذكرة. وجرى تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة، والتي قررت حبسه 4 أيام والتجديد له، وتم تحديد جلسة المحاكمة، اليوم الأربعاء، وقضت المحكمة إصدار الحكم بحبسه 3 سنوات.