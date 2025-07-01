200 مليون دولار لإنشاء مصنع ألواح الزنك بالمنطقة الصناعية بالمنيا

المنيا – جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء إنشاء أول مصنع من نوعه لإنتاج ألواح الزنك النقي بالمنطقة الصناعية في المنيا الجديدة، وذلك بتكلفة استثمارية تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، في خطوة تعكس التوسع الصناعي المتسارع بالمحافظة، وتُترجم توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنمية المتكاملة في صعيد مصر.

وأوضح المحافظ أن المصنع يُقام على مساحة 75 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية في مرحلته الأولى 50 ألف طن سنويًا، على أن تصل إلى 100 ألف طن سنويًا بعد تنفيذ المرحلة الثانية، كما سيوفر نحو 1250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع بدء التشغيل والتصنيع خلال عام من الآن.

وأضاف كدواني أن المصنع يختص بإنتاج ألواح الزنك النقي المستخدمة في أعمال الجلفنة، ما يسهم في دعم الصناعات المغذية وتوطين سلاسل التوريد داخل السوق المحلي، ويعزز من جهود الدولة في تحفيز الاستثمار الصناعي بالصعيد.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية في المنيا باتت نقطة جذب متقدمة للاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات استراتيجية، مثل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يربط بين محافظات الوجهين البحري والقبلي.

وأكد المحافظ التزام المحافظة بتقديم جميع التيسيرات والحوافز التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج وتسهيل إجراءات المستثمرين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها المنيا، خاصة في ظل توافر الكوادر البشرية المدربة، والدعم الحكومي المستمر.

وشدد على أن ما يشهده صعيد مصر من نهضة صناعية أصبح واقعًا ملموسًا بفضل الرؤية الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتهيئة مناخ داعم للاستثمار، وتمكين الشباب الباحث عن فرص إنتاجية حقيقية لبناء مستقبل مستقر ومنتج.