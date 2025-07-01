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نزيف إقليمي المنوفية يتواصل.. مصرع حالتين من مصابي حادث الباجور

03:40 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل
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    حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل
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المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر طبي بالمنوفية، عن مصرع حالتين استقبلهما مستشفى الباجور التخصصي أمس الاثنين، جراء حادث وقع أمس الإثنين، على الطريق الإقليمي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الحالتين وصلت إحداهما متوفاة والأخرى تدهورت حالتها ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى، فيما تراوحت إصابات باقي المصابين بين سحجات وكدمات.

وشهد الطريق الإقليمي بين مدينتي بنها والباجور بمحافظة المنوفية، مساء أمس الاثنين، حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل، أسفر عن وقوع 8 مصابين، وفقًا لمصدر طبي مسؤول بمستشفى الباجور التخصصي.

ووفقًا للتحريات الأولية، فإن إحدى السيارتين كانت تقل مجموعة من الأهالي العائدين من القاهرة في طريقهم إلى مدينة منوف، عقب شراء أثاث منزلي استعدادًا لزفاف أحد أفراد الأسرة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من مأساة "فتيات العنب" التي راح ضحيتها 18 فتاة وسائق ميكروباص في تصادم مأساوي على الطريق نفسه، ما أعاد المطالب بضرورة تشديد إجراءات الأمان والسلامة على هذا الطريق الحيوي.

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