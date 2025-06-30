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لم تهدأ أرواح "فتيات العنب" بعد.. إقليمي المنوفية يستقبل حادثًا جديدًا (صور)

08:40 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حادث بين مدينتي بنها والباجور
  • عرض 6 صورة
    حادث بين مدينتي بنها والباجور
  • عرض 6 صورة
    حادث بين مدينتي بنها والباجور
  • عرض 6 صورة
    حادث بين مدينتي بنها والباجور
  • عرض 6 صورة
    حادث بين مدينتي بنها والباجور
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المنوفية - أحمد الباهي:

في مشهد أعاد للأذهان مأساة حادث "فتيات العنب"، استقبل الطريق الإقليمي بين مدينتي بنها والباجور في محافظة المنوفية، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم جديدة بين سيارتي نقل، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتوقف مؤقت في حركة المرور بالمنطقة.

وأفادت التحريات الأولية بأن إحدى السيارتين كانت تقل مجموعة من الأهالي العائدين من القاهرة في طريقهم إلى مدينة منوف، حيث كانوا في مهمة لشراء أثاث منزلي استعدادًا لزفاف أحد أفراد العائلة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى الباجور التخصصي أن المستشفى استقبل 8 مصابين، بينهم حالة وصفت بالخطيرة، بينما تراوحت إصابات الآخرين بين سحجات وكدمات، إلى جانب طفل حالته مستقرة. وقد جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.

الحادث يأتي بعد أيام قليلة من وفاة 18 فتاة من العاملات بجمع المحاصيل وسائق، في حادث مأساوي آخر على الطريق نفسه، في واقعة هزّت الرأي العام عُرفت بـ"فتيات العنب"، بعد تصادم مروّع بين سيارة نقل وأخرى أجرة ميكروباص على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة.

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