بقايا فاكهة تدفع أبًا لقتل ابنه.. تفاصيل جريمة بشعة هزت الإسكندرية

محافظات - مصراوي:

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة خلال عام 2025، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد سبع سنوات لاتهامه بقتل نجله البالغ من العمر 8 سنوات.

وكشفت تفاصيل القضية التي حملت رقم 522 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عن وحشية غير مسبوقة سببها خلاف بسيط على بقايا طعام.

جاءت بداية هذه الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بوفاة طفل ووجود شبهة جنائية، وكشفت التحقيقات أن المتهم "ر.ال.م"، وهو عامل كرتون، أقدم على قتل نجله الطفل "ال.ر.م"، البالغ من العمر ثماني سنوات، مع سبق الإصرار.

وبحسب التحقيقات فإن الدافع وراء هذه الجريمة المروعة، كان انفصال الأب عن والدة الطفل، وانزعاجه من بعض تصرفات الصغير، وفى يوم الجريمة عاد المتهم إلى منزله ليلًا ليجد بقايا طعام ملقاة في سلة المهملات، فتوجه الأب الغاضب إلى غرفة ابنه الصغير ليسأله عن سبب ذلك، ليجد بعضًا من بقايا الفاكهة ملقاة بجوار سرير الطفل. هنا، تحول الغضب إلى عنف مفرط، حيث استل الأب عصا خشبية وانهال بها ضربًا على جسد ابنه النحيل.

لم يتوقف الاعتداء عند هذا الحد، بل واصل المتهم ضرباته الوحشية، التي استقرت في مواضع متفرقة من جسد الصغير: على كلتا قدميه، وجوانبه، وظهره، حتى انكسرت العصا.

لم يتوقف الأب عند هذا الحد، بل عاجل ابنه بضربات متتالية براحة يده على وجهه وقبضة يده المغلقة في بطنه، وفي لحظة يأس وألم، توسل الصغير لأبيه قائلًا: "يا بابا مش هعمل كده تاني وسيبني أنام".

بعد هذا الاعتداء الوحشي، ترك المتهم الطفل وخرج من المسكن، وعند عودته، وجد ابنه مستلقيًا على ظهره، وفمه مفتوحًا، وقد فاضت روحه إلى بارئها.

كشفت التحريات الأمنية أن سبب الوفاة هو "زيادة العبء على قلب الطفل وفشل باقي الأعضاء الحيوية" جراء الضرب المبرح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة مينا البصل، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد سبع سنوات بتهمة القتل، والحبس ستة أشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.