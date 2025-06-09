حبس عامل قتل زوجته خنقًا في العيد بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قرر وكيل النائب العام حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته شنقا، بقرية بغداد التابعة لمركز شرطة بدر، بمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة بدر، بالعثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، داخل منزلها، وبها آثار إصابات حول الرقبة، وجرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن الزوج هو مرتكب الواقعة، بعدما خنق زوجته حتى الموت على إثر مشادة بينهما. وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ظروف وملابسات الجريمة.

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