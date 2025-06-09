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قطع الكهرباء عن 6 مناطق بريف السويس غدًا

10:51 م الإثنين 09 يونيو 2025

أرشيفية

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السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بالسويس عن استكمال خطة الصيانة الصيفية غدًا، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، محددةً ست مناطق تتأثر بأعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي تشمل هاويس الشلوفة، المعبر، الحاردة، محطة صرف شندورة، الوحدة الصحية للقرية، ومبنى الإرشاد.

تبدأ أعمال الصيانة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1 ظهرًا، تحت إشراف مهندسي الشركة وبواسطة الفرق الفنية، بهدف إنجاز الأعمال في الوقت المحدد.

وطالبت الشركة مسؤولي المنشآت الخدمية في المناطق المتأثرة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنسيق العمل خلال فترة الانقطاع.

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