بالصور.. 1500 زائر للحديقة النباتية بأسوان خلال عيد الأضحى

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت الحديقة النباتية بأسوان إقبالاً متوسطًا من الأسر والشباب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تعد الحديقة الوجهة المفضلة لأهالي أسوان وزائريها خلال المناسبات المختلفة.

وقال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن الحديقة تتميز بموقع استراتيجي على جزيرة وسط نهر النيل، ما يجعلها مكانًا مثاليًا لقضاء يوم كامل وسط الطبيعة والأشجار النادرة.

وأضاف أن عدد زوار الحديقة بلغ 1500 زائر خلال أيام العيد، منهم 350 سائحًا أجنبيًا و1150 زائرًا مصريًا.

وأوضح مدير الحديقة أن ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة خلال هذه الفترة أثر على عدد الزوار، حيث تفضّل معظم الأسر عدم الخروج في الفترة الصباحية، التي تمثل أوقات العمل الرسمية للحديقة، تجنبًا لضربات الشمس.

وأشار إلى توقع زيادة أعداد الزائرين خلال الأيام القادمة، خاصة بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية.