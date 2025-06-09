إعلان

بالصور.. 1500 زائر للحديقة النباتية بأسوان خلال عيد الأضحى

10:08 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
  • عرض 13 صورة
    الحديقة النباتية بأسوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت الحديقة النباتية بأسوان إقبالاً متوسطًا من الأسر والشباب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تعد الحديقة الوجهة المفضلة لأهالي أسوان وزائريها خلال المناسبات المختلفة.

وقال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن الحديقة تتميز بموقع استراتيجي على جزيرة وسط نهر النيل، ما يجعلها مكانًا مثاليًا لقضاء يوم كامل وسط الطبيعة والأشجار النادرة.

وأضاف أن عدد زوار الحديقة بلغ 1500 زائر خلال أيام العيد، منهم 350 سائحًا أجنبيًا و1150 زائرًا مصريًا.

وأوضح مدير الحديقة أن ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة خلال هذه الفترة أثر على عدد الزوار، حيث تفضّل معظم الأسر عدم الخروج في الفترة الصباحية، التي تمثل أوقات العمل الرسمية للحديقة، تجنبًا لضربات الشمس.

وأشار إلى توقع زيادة أعداد الزائرين خلال الأيام القادمة، خاصة بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحديقة النباتية بأسوان إقبال متوسط على الحديقة النباتية بأسوان الحديقة المفضلة لأهالي أسوان الاحتفال بعيد الأضحى المبارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة