ضبط 7615 كرتونة غذاء مجهولة بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفذت محافظة الإسماعيلية حملة تفتيش موسعة بمركز ومدينة القصاصين، شملت نقاط الذبيح والمحال التجارية ومحال الجزارة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال عيد الأضحى.

شارك في الحملة ممثلون عن عدد من الجهات، من بينها مكتب متابعة المحافظ، ومديريات التموين، الطب البيطري، الصحة، شرطة المسطحات، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة، والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

أسفرت الحملة عن تشميع مخزن غير مرخص لتخزين المواد الغذائية على مساحة 1000 متر بطريق المنشية - المحسمة القديمة، والتحفظ على 7615 كرتونة بطاطس مجهولة المصدر. كما تم ضبط 116 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و16 كيلوغرامًا من الأغذية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 10 لترات عصير غير مطابقة للمواصفات.

كما تم تحرير محاضر متعددة، بينها محضر لمحل تجاري بسبب دورة مياه داخلية غير مطابقة، و4 محاضر نظافة، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر لمحل جزارة لعدم التزامه بالاشتراطات البيئية.

وضبطت الحملة سيارة نصف نقل محمّلة بـ210 لترات من السولار المهرب، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية طوال فترة العيد، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري للإسماعيلية.