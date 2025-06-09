بورسعيد - طارق الرفاعي:.

تدخل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، لإنقاذ 3 أطفال من التشرد في شوارع بورسعيد.

ورصدت مديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة إنجي حسن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد 3 أطفال في ظروف إنسانية صعبة، يفترشون مدخل عمارة سكنية، في مشهد مؤلم أثار تعاطف المواطنين واستياءهم، وسط مناشدات من السكان بالتدخل لإنقاذ الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

تم إجراء بحث اجتماعي شامل للأطفال وتبين من خلال الفحص أن الأطفال لديهم أسرة وأن الأب والأم والجد والجدة على قيد الحياة، إلا أن وجود خلافات أسرية بين الوالدين كان السبب وراء ترك الأطفال في هذا الوضع المؤسف، وبدأت المديرية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.