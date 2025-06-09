ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا لـ23 مصابًا

المنيا- جمال محمد:

أعلن مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط بمحافظة المنيا إلى 23 مصابا، وذلك أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع.

وضمت قائمة المصابين: أحمد رشدى عبدالعظيم، 22 عامًا، بلال محمد ماهر، 21 عامًا، ملك حسن محمود، 20 عامًا، عبير حسن على، 12 عامًا علي محمد فرج، 15 عامًا، فاطمة محمد يونس، 15 عامًا، حبيبه خلف محمد، 16 عامًا، كريم ابوبكر فريج، 13 عامًا، عمر شعبان محمود، 14 عامًا، ملك ربيع إبراهيم، 15 عامًا، عزة عبدالنبي عيسى، 24 عامًا.

كما أصيب: مي على توحيد، 13 عامًا، فارس شعبان إسماعيل، 14 عامًا، أحمد ناصر سعد، 15 عامًا، زينب احمد جميل، 20 عامًا، خالد رمضان فاروق، 18 عامًا، حبيبه محمد فرج، 13 عامًا، بسملة عقل، 12 عامًا، رحمه محمد عيسى، 15 عامًا، ملك علاء توحيد، 20 عامًا، مريم أحمد فرج، 15 عامًا، حماس سيد محمد، 14 عامًا، محمد فتحي إبراهيم، 11 عامًا،

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 23 شخصًا جميعهم عمال مزارع، أصيبوا بكسور وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.

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