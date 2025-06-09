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إصابة 19 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي المنيا

02:01 م الإثنين 09 يونيو 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 19 عاملاً، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 19 شخصًا جميعهم عمال مزارع، ومصابون بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.

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