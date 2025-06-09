إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبرى الفحص ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق كوبري الفحص في بنها، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي.

ودفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعداتها ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى الفحص في بنها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لمكان الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.