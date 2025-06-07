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غرفة عمليات على مدار الساعة وخطة لكل الاحتمالات في العيد بالبحيرة

02:17 م السبت 07 يونيو 2025

الدكتورة جاكلين عازر

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البحيرة - أحمد نصرة:

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، من داخل غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، سير وانتظام العمل في مختلف القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية مستمرة في الانعقاد على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن، لمتابعة الأداء ميدانيًا، ورصد أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، بما يضمن استقرار الأوضاع وانتظام تقديم الخدمات.

وشددت على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة العمل وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل: الصحة، مياه الشرب، الصرف الصحي، التموين، الكهرباء، والنظافة العامة.

كما أشارت عازر، إلى وجود خطة شاملة لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة، تسودها الطمأنينة والالتزام، مع تأهب كامل من كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

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غرفة عمليات الدكتورة جاكلين عازر عيد الأضحى 2025 البحيرة
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