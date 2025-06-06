نفوق بعض المواشي.. السيطرة على حريق في 4 أحواش بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، على حريق اندلع في 4 أحواش ملحقة بالمنازل دائرة مركز شرطة دار السلام، دون وقوع خسائر بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات الأحواش.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في عدد من الأحواش بجزيرة النصيرات بناحية قرية أولاد سالم بحري دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في 4 أحواش ملك كل من خيرى أحمد العب، ومحمد خالد علي، ورشاد ماهر كمال، وعبده فهمي أحمد.

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لمنازل أو أحواش أخرى مجاورة، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات الأحواش من بوص وجذوع نخيل، ونفوق بعض المواشي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.