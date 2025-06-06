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بالصور- محافظ البحيرة تشارك الأطفال والمسنين فرحة العيد

03:03 م الجمعة 06 يونيو 2025
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    محافظ البحيرة تشارك الأطفال والمسنين فرحة العيد (4)
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    محافظ البحيرة تشارك الأطفال والمسنين فرحة العيد (3)
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    محافظ البحيرة تشارك الأطفال والمسنين فرحة العيد (2)
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البحيرة - أحمد نصرة:

شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأطفال وكبار السن بدور الرعاية الاجتماعية ومجمع المسنين بالأبعادية، فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، حيث قدّمت لهم التهاني والهدايا والملابس الجديدة، في أجواء يسودها الفرح وتغمرها مشاعر المودة والاهتمام.

وأعربت المحافظ خلال الزيارة عن سعادتها البالغة بمشاركة هذه الفئات احتفالات العيد، مؤكدة أن إسعادهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم واجب وطني وإنساني، يعكس القيم الأصيلة للمجتمع المصري، لا سيما وأنهم من الفئات الأَوْلى بالرعاية والاهتمام.

وأكدت أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الفئات المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن الدعم المقدم لهم يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة وآمنة للجميع.

وأضافت أن الزيارة تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة لمتابعة مؤسسات الرعاية على مدار العام، بما يضمن تقديم خدمات صحية واجتماعية متطورة ومستدامة، انطلاقًا من الإيمان بأهمية تمكين هذه الفئات ودمجهم في المجتمع.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأستاذ عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

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الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة احتفالات العيد عيد الأضحى 2025
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