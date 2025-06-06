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محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بشرم الشيخ ويوزع عيديات على الأطفال

07:01 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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    محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بشرم الشيخ (2)
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    صلاة عيد الأضحي
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    صلاة عيد الفطر
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    ساحة نادي الطور
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    الساحة
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    محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بشرم الشيخ (1)
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    السكرتير العام
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أدى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد المصطفى في مدينة شرم الشيخ، وسط حضور شعبي واسع ضم الآلاف من المواطنين، بمشاركة وكيل وزارة الأوقاف الشيخ السيد يوسف غيط، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وأئمة ومشايخ الأوقاف، إلى جانب عواقل وشيوخ القبائل البدوية.

وخلال كلمته، تقدم المحافظ بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأهالي جنوب سيناء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالأمن والخير. كما أشاد بجهود الأجهزة الأمنية والمرورية ووزارة الأوقاف في تنظيم ساحات الصلاة بجميع مدن المحافظة، مثمنًا التعاون المشترك مع الجهاز التنفيذي.

وأكد المحافظ أن العيد يُعد مناسبة لتعزيز قيم التراحم والتكافل، مشددًا على أهمية التواصل المجتمعي ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا. وحرص على توزيع "العيدية" والهدايا على الأطفال لإدخال البهجة في نفوسهم، في لفتة إنسانية نالت استحسان الأهالي.

وفي السياق ذاته، أدى اللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام للمحافظة، صلاة العيد بساحة استاد الطور الرياضي، وسط حشود كبيرة من المواطنين ومشايخ القبائل. كما شارك رؤساء المدن في صلاة العيد بين الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، ووزعوا الهدايا والعيديات على الأطفال في مختلف المراكز.

وتشهد محافظة جنوب سيناء خلال عطلة العيد تكثيفًا للإجراءات الأمنية والمرورية، مع انتشار سيارات الإسعاف والإطفاء في محيط الساحات والأماكن العامة، ضمن خطة تأمين شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المحتفلين وتعزيز الشعور بالأمان.

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الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك
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