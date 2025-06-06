السيطرة على حريق ميكروباص بمحيط موقف السويس

السويس – حسام الدين أحمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في سيارة ميكروباص كانت متوقفة إلى جوار السور الخارجي للموقف الإقليمي بمدينة السلام في السويس، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا باشتعال النيران في السيارة، حيث تحركت على الفور سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من احتواء الحريق قبل أن يمتد إلى أسطوانة الغاز الطبيعي الموجودة بمؤخرة السيارة.

أشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي في دائرة المحرك، ما أدى إلى اشتعال الضفيرة الكهربائية وامتداد النيران إلى داخل الكابينة، مما تسبب في تلف الفرش وتكسر النوافذ بفعل الحرارة المرتفعة.

وصلت ألسنة اللهب إلى مؤخرة السيارة، وكادت تطال أسطوانة الغاز، إلا أن سرعة تدخل قوات الإطفاء ساهمت في إخماد الحريق وتبريد الأسطوانة، ومنع انتقال النيران إلى سيارات أخرى كانت متوقفة في محيط الموقع.