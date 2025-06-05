وفاة رئيس جامعة المنيا الأسبق الدكتور جمال أبو المكارم

المنيا-جمال محمد:

توفي الدكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا الأسبق، مساء اليوم الخميس، بعد مسيرة علمية وخدمية طويلة.

ونعت جامعة المنيا في بيان لها وفاة أبو المكارم وجاء في البيان:

ينعي الأستاذ الدكتور عصام الدين فرحات رئيس الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ببالغ الأسى والحزن الأستاذ الدكتور جمال أبو المكارم الاستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ونائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة الأسبق الذي وافته المنية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذوية الصبر والسلون.

وأضاف البيان: وللاستاذ الدكتور جمال أبو المكارم تاريخ مشرف واسهامات عظيمة فى نهضة وتطور جامعة المنيا فقد تولى عمادة كلية الزراعة خلال الفترة من 1981 إلى 1985ونائبًا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث من 1985 الى 1991 .

ثم تولي منصب رئيس الجامعة خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1999، وشهدت الجامعة خلالها انجازات نوعية فى كافة المجالات الانشائية والعلمية والبحثية، وظلت شاهدة على ما بذله من جهد وفكر، بإلإضافة إلى مواقفه الانسانية والخيرية التى يشهد بها الجميع.