المنوفية- أحمد الباهي:

وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجلسته رقم (1) لدور الانعقاد الرابع والثلاثون لسنة 2025، اليوم الخميس، على عدد من القرارات الهامة التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات الحيوية للارتقاء بمستوى الخدمات.

وتزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، إذ تقرر الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك زمام الباجور على مساحة (1339م2) لإقامة مجمع شرطي وقسم جوازات عليها لخدمة الأهالي، كما وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 2981م2 بناحية طوخ دلكه لإقامة وحدة مرور نموذجية لخدمة المواطنين، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة (1979م2)داخل الحيز العمراني المقام عليها الورش بنطاق حي شرق شبين الكوم لصالح المحافظة لإقامة دار مناسبات عليها لخدمة الأهالي وتلبية احتياجات المواطنين.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص (5) قطع أراضي المقام عليها مراكز الشباب بنواحي اصطباري بشبين الكوم بمساحة (6930م2)، وبناحية دلهمو بمركز أشمون على مساحة (2348,13م2)، وكذا تخصيص مساحة (2188م2) بناحية أسريجة بمساحة (700م2) بمركز الباجور، وقطعة أرض على مساحة (2745م2) بناحية كفر داود بمركز السادات، وذلك لصالح مديرية الشباب والرياضة.

هذا ووافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الشهيد الرائد رفيق عزت خليل على مدخل عزبة بكير التابعة لقرية كفر الدوار بمركز الباجور، والموافقة على نقل لافتة الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفى من على كوبرى السمك إلى مدرسة الإعدادية القديمة بشبين الكوم، ويأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية لتكريم لشهداء الواجب الوطني تقديرًا لدورهم البطولي وتخليدًا لذكراهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.