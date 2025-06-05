محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بعيد الأضحى

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور وفد من الكنيسة.

وأكّد المحافظ على تقديره لروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين كافة أبناء الشعب المصري، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني، موجهًا عظيم شكره واعترازه بهذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.