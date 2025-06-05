مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخر إثر حادث انقلاب سيارة على كوبري الشراهنة نطاق مركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على كوبري الشراهنة نطاق مركز الفشن.

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين مصرع "محمد. ط. ا"، 27 عامًا، وإصابة "أشرف. ر. ز"، 25 عامًا، مقيمان قرية الفنت الغربية بمركز الفشن.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.