أماكن توزيع الألبان المدعمة بالدقهلية خلال إجازة عيد الأضحى

الدقهلية - رامي محمود:

أصدرت مديرية الصحة بالدقهلية، بيانا تفصيليا، يتضمن منافذ توزيع الألبان الصناعية المدعمة على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن صرف ألبان الأطفال المدعمة سيتم من خلال 18 منفذا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة على مستوى المحافظة.

وناشد الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي، أولياء أمور الأطفال المستحقين لصرف ألبان الأطفال المدعمة بالتوجه إلى المنافذ التي خصصتها المديرية لصرف احتياجات الأطفال من الألبان.

فيما أوضحت دكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أن الإدارات التي يتم من خلالها توزيع الألبان هي:

المنصورة - البرامون

- أجا - رعاية طفل اجا

- ميت غمر - رعاية طفل ثاني ميت غمر

- السنبلاوين - رعاية طفل السنبلاوين

- تمي الأمديد - الادارة الصحية بتمي الامديد

- دكرنس - رعاية طفل دكرنس

- بني عبيد - الصلاحات

- منية النصر - رعاية طفل منية النصر

- المنزلة - العزيزة

- الجمالية - المركز الحضرى

- ميت سلسيل - الكفر الجديد

- المطرية - طب اسرة العصافرة

- شربين - الحصص

- بلقاس - طب اسرة الشوامي

- طلخا - رعاية طفل طلخا

- نبروه - بهوت

- جمصة - السلسول

- محلة الدمنة - طب أسرة محلة الدمنة

كما تضمن البيان جدول الإدارات التي ستعمل بنظام النوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حرصًا على استمرارية الخدمات المقدمة ومتابعة العمل في جميع الإدارات

الخميس 6/6/2025 أجا (ميت العامل) - المطرية (العصافرة)

الجمعة 7/6/2025 المنصورة (المركز الصحي) - المنزلة (العزيزية)

السبت 8/6/20205 دكرنس (تموه) - جمصة (الجزاير)

الأحد 9/6/2025 نبروه (ديرب) - ميت سلسيل (الكفر الجديد)

الاثنين 10/6/2025 منية النصر (البجلات) - تمي الأمديد (أبو داود)