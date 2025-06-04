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بالصور- حريق هائل يلتهم مزرعة مواشي في الغربية

05:15 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل يلتهم مزرعة مواشي
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل يلتهم مزرعة مواشي
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل يلتهم مزرعة مواشي
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الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية منشأة عبد الله التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حريقًا هائلًا اندلع داخل مزرعة لتربية المواشي، دون حدوث خسائر بشرية.

كانت غرفة العمليات بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة السنطة، يفيد بتصاعد ألسنة اللهب داخل مزرعة مواشي بالقرية، وتوجهت على الفور قوة أمنية مدعومة بسيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق في أحد عنابر المزرعة، ما أسفر عن نفوق رأسين من الجاموس، و5 رؤوس من الأغنام، إضافة إلى احتراق جرار زراعي بالكامل، وتلف جزء كبير من محتويات المزرعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنشآت المجاورة، وتمت أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

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