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محافظ الدقهلية يكرم وكيل وزارة الري بعد قرار نقله للعمل في البحيرة

04:48 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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  • عرض 7 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 7 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 7 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 7 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 7 صورة
    طارق مرزوق
  • عرض 7 صورة
    طارق مرزوق
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الدقهلية- رامي محمود:

كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المهندس كمال القلماوي، وكيل وزارة الري بالمحافظة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدقهلية وانتقاله لتولي منصب وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، بناءا على قرار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار التقدير للجهود المبذولة والعطاء المتواصل في قطاع الري.

من جانبه، عبّر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن شكره وتقديره للمهندس كمال القلماوي على ما قدمه من جهود صادقة وعمل دؤوب خلال فترة خدمته بالمحافظة، مثمنًا ما تحقق من إنجازات بقطاع الري بالمحافظة وأكد المحافظ أن القلماوي كان نموذجًا للقيادة الفاعلة، وأن بصماته ستبقى واضحة في ملفات الري بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن ثقته الكاملة في كفاءة وإخلاص العاملين بقطاع الري بالدقهلية، متمنيًا التوفيق والنجاح للقيادة الجديدة التي ستتولى مسؤولية القطاع بالمحافظة، وأن تواصل المسيرة بنفس الروح المخلصة التي عهدها الجميع فيهم وفي قيادتهم.

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طارق مرزوق الدقهلية وزارة الري البحيرة
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