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195 ساحة تستعد لصلاة عيد الأضحى بالفيوم

04:15 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ساحات تستعد لصلاة عيد الأضحى
  • عرض 7 صورة
    ساحات تستعد لصلاة عيد الأضحى
  • عرض 7 صورة
    ساحات تستعد لصلاة عيد الأضحى
  • عرض 7 صورة
    ساحات تستعد لصلاة عيد الأضحى
  • عرض 7 صورة
    ساحات تستعد لصلاة عيد الأضحى
  • عرض 7 صورة
    ساحات تستعد لصلاة عيد الأضحى
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الفيوم- حسين فتحى:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تخصيص 195 ساحة، إلى جانب المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة، لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ / 2025م، في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الأوقاف أتمّت تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال المصلين، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن، ومجالس المدن، والوحدات المحلية. كما تم إعداد قوائم بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد لضمان انتظام الصلاة دون معوقات.

وتم توزيع الساحات على النحو التالي: 11 ساحة في بندر الفيوم، 44 ساحة في مركز الفيوم، 48 ساحة في مركز ومدينة إطسا، 29 ساحة في مركز ومدينة سنورس، 31 ساحة في مركز ومدينة طامية، 20 ساحة في مركز ومدينة يوسف الصديق، 12 ساحة في مركز ومدينة أبشواي.

وشدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن، لاستكمال أعمال تجهيز الساحات، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، وتكثيف أعمال النظافة قبل وبعد الصلاة، لضمان أجواء آمنة ومنظمة للمصلين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

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الفيوم عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى أحمد الأنصاري
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