وفاة معلم أثناء مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض معلم اليوم الأربعاء، لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته أثناء عمله مراقبًا في امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة.

كان إبراهيم السعيد عزالدين، المدرس بقسم السيارات بمدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، يمارس عمله مراقبًا في امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية الفنية بنين بالمحمودية بمحافظة البحيرة، عندما تعرض للأزمة التي أودت بحياته.

وكان الفقيد منتدبًا من محافظة الغربية للمشاركة في أعمال الامتحانات، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل لجنة الامتحان، رغم محاولات الإسعاف السريعة.

ويجري الآن إنهاء التصاريح اللازمة لنقل جثمان المعلم الراحل إلى مسقط رأسه بـعزبة حمد التابعة لقرية كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، تمهيدًا لدفنه في مقابر الأسرة.