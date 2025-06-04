تداول 13 ألف طن بضائع و928 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و928 شاحنة و373 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2190 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5000 طن بضائع، و534 شاحنة و366 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و394 شاحنة و7 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PELAGOS EXPRESS ، ومغادرة السفن "عمان، الحرية2، بوسيدون إكسبريس"، وشهد الميناء أمس استقبال السفن "الحرية2، عمان، بوسيدون إكسبريس"، ومغادرة السفينة PELAGOS EXPRESS .

كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و280 شاحنة، من خلال وصول وسفر السفن "سينا ، نيو عقبة ، آور، آيلة".