إعلان

إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط

03:46 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

انقلاب ميكروباص أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص.

فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "مجدي. ط. م" 27 عامًا، و"طارق. م. ع" 51 عامًا، و"عمرو. م. ع" 27عامًا، و"يوسف .ع. ا" 42عامًا، و"عبداللطيف. خ. م" 30عامًا، و"أسامة. ف. خ" 30عامًا.

كما أصيب كلا من: "محمد. ش. ع" 32عامًا، و"رضا. ن. ح" 32 عامًا، و"عبدالرحيم. ا. م" 40 عامًا، و"محمد. ف. ب" 37عامًا، "عاطف. ف. ب" 54 عامًا، و"مراد. ف. ب" 42عامًا، و"حمد. م. ع" 40 عامًا، و"بدوي. أ. م" 59 عامًا.

تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا انقلاب ميكروباص على صحراوي أسيوط الطريق الصحراوي الغربي النيابة العامة أمن أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وزيرة البيئة تحذر: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي.. والاستعداد المبكر ضروري