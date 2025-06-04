إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط



أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص.

فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "مجدي. ط. م" 27 عامًا، و"طارق. م. ع" 51 عامًا، و"عمرو. م. ع" 27عامًا، و"يوسف .ع. ا" 42عامًا، و"عبداللطيف. خ. م" 30عامًا، و"أسامة. ف. خ" 30عامًا.

كما أصيب كلا من: "محمد. ش. ع" 32عامًا، و"رضا. ن. ح" 32 عامًا، و"عبدالرحيم. ا. م" 40 عامًا، و"محمد. ف. ب" 37عامًا، "عاطف. ف. ب" 54 عامًا، و"مراد. ف. ب" 42عامًا، و"حمد. م. ع" 40 عامًا، و"بدوي. أ. م" 59 عامًا.

تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.