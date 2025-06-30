البحر حصيرة.. انتظام الملاحة وتراجع حدة الحرارة بخليج السويس (صور)

السويس – حسام الدين أحمد:

شهد خليج السويس، اليوم الإثنين، نشاطًا خفيفًا للرياح لم يؤثر على حركة العائمات البحرية، سواء تلك المخصصة للنزهة والرحلات أو السفن التجارية المترددة على موانئ بورتوفيق، الأدبية، والسخنة.

واستقبلت الشواطئ الخاصة بالمحافظة أفواجًا من المصطافين وأهالي السويس الفارين من درجات الحرارة المرتفعة، للاستمتاع بمياه الخليج الهادئة، إذ بدا سطح البحر خاليًا من الأمواج، أشبه بـ"حصيرة"، وسجلت الشواطئ نسبة إقبال بلغت نحو 40% في منتصف الأسبوع.

وقال سمير محمد، مدير محطة الأرصاد الجوية بالسويس، إن سرعة الرياح تراوحت اليوم بين 12 و14 عقدة بحرية، واتخذت اتجاهًا شماليًا غربيًا، ما ساهم في تلطيف درجات الحرارة نسبيًا بعد ذروة الموجة الحارة يوم أمس، بينما تراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر و1.5 متر.

وأوضح في تصريح خاص لموقع "مصراوي" أن اتجاه الرياح ومصدرها يؤثران بشكل مباشر على حركة المسطح المائي خلال فصل الصيف، حيث تسهم الرياح الشمالية الهادئة في كسر حدة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ما ينعكس على درجة الحرارة المحسوسة.

وفي المقابل، أشار إلى أن الرياح الجنوبية الغربية غالبًا ما تكون نشطة، وتتراوح سرعتها بين 18 و22 عقدة، وقد تصل بعض الهبّات إلى 28 عقدة بحرية، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة، كما حدث في خليج العقبة أمس، حيث سجلت سرعة الرياح 25 عقدة (تعادل نحو 45 كيلومترًا في الساعة)، وتسببت في ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، ما استدعى غلق ميناء نويبع أمام حركة السفن لمدة 7 ساعات حتى عادت الأجواء إلى الاستقرار.

وأضاف مدير المحطة أن خرائط الطقس تشير بشكل مبدئي إلى احتمال تعرض جنوب البلاد لحالة اضطراب جوي مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار، إلا أن ذلك لم يتأكد بعد، مؤكدًا أن هيئة الأرصاد الجوية تتابع تطورات الطقس بشكل مستمر وتنشر التنبؤات اليومية استنادًا إلى خرائط الطقس السطحية، وتوزيعات السحب، وارتفاعها عن سطح الأرض، ومدى تفاعلها مع طبقات الغلاف الجوي، بما يوفر صورة أقرب للواقع لما قد يشهده الطقس في اليوم التالي.