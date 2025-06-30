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بعد عطل مفاجئ بالحضّانات.. إجلاء 5 أطفال مبتسرين من مستشفى أخميم (صور)

07:58 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إجلاء 5 أطفال مبتسرين من مستشفى أخميم
  • عرض 4 صورة
    إجلاء 5 أطفال مبتسرين من مستشفى أخميم
  • عرض 4 صورة
    إجلاء 5 أطفال مبتسرين من مستشفى أخميم
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سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، حالة طوارئ طبية عقب بلاغ عاجل لغرفة القيادة والتحكم بفرع هيئة الإسعاف، يفيد بحدوث عطل فني مفاجئ في قسم الحضّانات بمستشفى أخميم المركزي.

وفور تلقي البلاغ، تحركت فرق الإسعاف إلى الموقع، ونجحت خلال خمس دقائق فقط في الوصول إلى المستشفى، حيث جرت عملية إجلاء خمسة أطفال مبتسرين إلى مستشفى سوهاج العام ومستشفى الهلال، لضمان استمرار تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى التنسيق الكامل بين طاقم التمريض والأطباء بمستشفى أخميم والفرق الإسعافية، ما ساهم في إتمام عملية النقل بسلاسة ودون أي مضاعفات، مع متابعة دقيقة لحالة الأطفال أثناء النقل لضمان استقرارهم الصحي.

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عطل مفاجئ بالحضانات في مستشفى أخميم إجلاء 5 أطفال مبتسرين من مستشفى أخميم محافظة سوهاج
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