القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، في إطار متابعة مشروعات التطوير بالشركات التابعة، وتعزيز جهود الدولة لتوطين صناعة الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية.

استقبله خلال الزيارة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حيث بدأ الوزير جولته بتفقد مصنع فلاتر غسيل الكلى الذي أعيد تشغيله بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، عقب تنفيذ مشروع تطوير شامل بالتعاون مع شركة "وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية".

وشملت الجولة متابعة مراحل الإنتاج المختلفة داخل المصنع، والاطلاع على التحديثات الفنية والهندسية التي جرت لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد، واستيفاء الاشتراطات الفنية اللازمة للحصول على التراخيص التشغيلية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور محمد عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة "وادي النيل"، والدكتور ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر.

وأكد المهندس شيمي أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات المحلية في قطاع المستلزمات الطبية، لا سيما فلاتر غسيل الكلى، التي تُعد من المنتجات الأساسية لمرضى الفشل الكلوي، موضحًا أن المشروع يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، ضمن خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية.

كما تفقد الوزير عددًا من المصانع الأخرى التابعة للشركة، منها مصنع المستحضرات الطبية، ومصنع المحاليل، ومصنع المطهرات، حيث اطلع على تطورات خطوط الإنتاج والمخازن والمناطق الصناعية التي شهدت تطويرًا متقدمًا وفقًا لمتطلبات التصنيع الدوائي المعتمد دوليًا.

وأشار إلى أن رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات يمثلان محورًا أساسيًا في خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الطبية وتعزيز الأمن الدوائي.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية، مع توفير الدعم الكامل لتجاوز أي تحديات محتملة.

من جهته، أعرب محافظ القليوبية عن ترحيبه بالوزير، مؤكدًا أن المحافظة تُعد بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتُوفر الدعم اللازم لمصانع الأدوية، نظرًا لأهمية القطاع في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة، مشيدًا بجهود الدولة في إحياء الشركات الوطنية الكبرى وتعزيز دورها التنافسي في السوق.

وتُعد شركة النصر للكيماويات الدوائية من أعرق شركات صناعة الدواء في مصر، حيث تأسست عام 1960، وتضم عدة مصانع لإنتاج المواد الخام، والمطهرات، ومرشحات الكلى، والمستحضرات البشرية والبيطرية. وتُسهم الشركة في السوق المحلي بمنتجات بارزة مثل: كولشيسين، باراسيتامول، كالسيمات، إضافة إلى تصنيع أدوية لصالح شركات تابعة مثل "سيد" و"العربية للأدوية".