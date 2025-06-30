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محافظ المنوفية يُعزي والد سائق حادث "الإقليمي".. ويوجه بعلاج والديه

05:37 م الإثنين 30 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    محافظ المنوفية يُعزي والد سائق حادث ''الإقليمي''
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنوفية يُعزي والد سائق حادث ''الإقليمي''
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنوفية يُعزي والد سائق حادث ''الإقليمي''
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المنوفية - أحمد الباهي:

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واجب العزاء لأسرة سائق سيارة حادث الطريق الإقليمي، اليوم الإثنين، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنزل أسرة الشهيد بقرية طملاي بمنوف.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته، رافقه اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وفي لفتة إنسانية أمر محافظ المنوفية باصطحاب والد السائق ووالدته لتوقيع الكشف الطبي الفوري وتقديم الرعاية الصحية اللازمة؛ نظرًا لشعورهما ببعض الأعراض التي تستدعي إجراء الفحوصات الطبية العاجلة.

كما أكد المحافظ على أنه جاري حصر جميع طلبات أسر شهداء الحادث والعمل على تلبيتها دعماً لهم، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمامهم لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، وتقديمه كافة أوجه الرعاية الشاملة لهم.

وأعربت أسرة الشهيد عن تقديرهم لمحافظ المنوفية، وحرصه على تقديم واجب العزاء ودعمه ورعايته الشاملة لهم.

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