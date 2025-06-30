إخلاء منزلين جنوب الأقصر بعد تصدع وانهيار جزئي لمنزل مجاور



الأقصر- محمد محروس:

أخلت الجهات التنفيذية للوحدة المحلية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، منزلين بمنطقة الزاوية البيضاء إثر حدوث تصدع وانهيار جزئي لمنزل يتكون من طابقين يقع خلف الكنيسة.

تلقت غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، بلاغا يفيد بانهيار جزئي لمنزل من طابقين بمنطقة الزاوية البيضاء.

على الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية والجهات التنفيذية بالوحدة المحلية إلى مكان البلاغ، حيث قامت بإخلاء منزلين ملاصقين كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة السكان، بعد رصد تصدعات خطيرة في أحد المباني المجاورة لموقع الانهيار.

و لم يسفر حادث الانهيار عن وقوع إصابات بين المواطنين، بينما واصلت فرق الإنقاذ أعمالها لمعاينة حالة باقي المنازل والتأكد من درجة تأثرها بالانهيار.ض