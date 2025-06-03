أسقف جنوب سيناء يهنئ المحافظ بالعيد ويؤكد على الوحدة الوطنية (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، يرافقه وفد من قساوسة كاتدرائية السيمائيين بمدينة طور سيناء، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الأنبا أبوللو خلال اللقاء عن تمنياته بأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار، مؤكدًا دعمه لاستمرار مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية في المحافظة، لما فيه خير الوطن والمواطنين. وشدد على أهمية ترسيخ قيم المحبة والإخاء بين أبناء الشعب المصري.

من جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مثمنًا ما تمثله من تجسيد لروح التسامح والتعايش، ومؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين المؤسسات الدينية بمحافظة جنوب سيناء.