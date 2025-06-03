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بالأسماء.. جثة و10 مصابين في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة

05:09 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه وأُصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي، أمام مزارع دينا بنطاق وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة فارس عبدالفتاح جمال 20 عامًا، مقيم المنصورة.

كما أصيب كل من: أحمد خالد أحمد 21 عامًا، عبدالرحمن رضا 23 عامًا، محمد عبدالخالق محمد 39 عامًا، ابتسام محمد حامد 21 عامًا، كريم محمد عواد 39 عامًا، محمد مجدى محمد 23 عامًا، أحمد على محمد 23 عامًا، حسن السيد حسن 23 عامًا، محمود مختار طاهر 23 عامًا، أحمد حسن عبد الحميد 21 عامًا.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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انقلاب ميكروباص محافظة البحيرة وادي النطرون سيارات الإسعاف
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